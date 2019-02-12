﻿ СМИ: тело Майкла Джексона могут эксгумировать, Mixnews.lv

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Тело поп-звезды Майкла Джексона могут эксгумировать для проведения экспертизы после того, как еще 11 человек обвинили исполнителя в педофилии, передает Radar Online со ссылкой на источник.

По данным портала, предполагаемые новые жертвы уже подали просьбу об эксгумации для изъятия образцов ДНК Джексона и проведения экспертизы.

"Есть по крайней мере 11 новых жертв, которые утверждают, что Джексон к ним приставал и даже изнасиловал, когда им было от семи до 14 лет — и этот список постоянно растет", — сказал источник.

Ранее сообщалось, что британская газета Daily Mail опубликовала ранее неизвестное видео допроса Джексона по делу о педофилии.

Источник: Газета.ru