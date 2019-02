﻿ Илон Маск рассказал, сколько в будущем будет стоить билет на Марс, Mixnews.lv

В мире |

Основатель частной космической компании SpaceX Илон Маск считает, что однажды полёты на Марс будут доступны всем желающим. Правда, смельчаки, отважившиеся на полёт в ближайшем будущем, должны будут заплатить не менее $500 тысяч, сообщает американское издание Inverse.

Сам Илон Маск отмечает, что в дальнейшем цену на билет до Марса можно будет снизить до $100 тыс.

Very dependent on volume, but I’m confident moving to Mars (return ticket is free) will one day cost less than $500k & maybe even below $100k. Low enough that most people in advanced economies could sell their home on Earth & move to Mars if they want.