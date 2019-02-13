﻿ Друзь ответил на обвинения в подкупе на "Кто хочет стать миллионером?", Mixnews.lv

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Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь прокомментировал ситуацию с обвинениями в свой адрес со стороны главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера. Во вторник Бер обвинил Друзя в том, что тот пытался его подкупить перед участием в игре с целью помочь выиграть 3 млн руб. Друзь сообщил, что это Бер предложил ему сделку с вопросами за деньги.

«Голос на записях Бера действительно мой и скрывать этого я не собираюсь, а вот историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша», — сказал Друзь. По словам магистра, он «удивился и даже восхитился этой наглости», однако решил посмотреть, «насколько далеко может пойти этот человек». «И человек пошел дальше: начал обсуждать детали сделки, в чем я старательно ему подыграл», — рассказал Друзь.

Он сообщил, что рассказал о ситуации другому игроку «Что? Где? Когда?» Виктору Сидневу, с которым собирался принимать участие в игре «Кто хочет стать миллионером?». Оба решили «ждать, что будет дальше», сообщил Друзь. Позднее, по его словам, Бер позвонил сам и начал диктовать вопросы и ответы. «После первых четырех он прервал диктовку и отключился. В перерыве я сообщил Виктору [Сидневу], что Бер действительно провоцирует нас на нечестную игру, и тут он перезвонил вновь», — сообщил магистр.

По словам Друзя, отправляясь на съемку игры, они с Сидневым решили, что «если на игре будут те вопросы, о которых говорил Бер, то довести съемку до 15-го вопроса, но его ни за что не выигрывать и сообщить о произошедшем руководству «Миллионера».

«Однако все оказалось сложнее, последние пять вопросов не совпадали. Мы просто играли на них и выигрывали. На последний вопрос, как мы с Сидневым и договаривались, мы не дали правильный ответ, хотя когда вопрос прозвучал, я понял, что правильный ответ на него мне известен, потому что по этой шахматной задаче делал вопрос для одного из турниров по «Что? Где? Когда?». Оглядываясь назад, я понимаю, как глупо я поступил, пытаясь переиграть Бера. Мне жаль, что так получилось», — заключил Друзь.

Во вторник Бер представил свою версию событий. Он утверждает, что это Друзь обратился к нему накануне съемок программы «с предложением помочь выиграть 3 млн руб.». По словам Бера, магистр предложил ему поделиться деньгами в случае выигрыша им главного приза программы. Бер обратился в правление и комиссию по этике Международной ассоциации клуба (МАК) «Что? Где? Когда?» с предложением дисквалифицировать Друзя как игрока в «Что? Где? Когда?» и как «организатора турниров и функционера МАК». В пресс-службе «Первого канала» заявили, что разбираются в случившемся.

Речь идет о программе, которая была записана 23 ноября, в эфир на «Первом канале» она вышла в декабре.

Источник: РБК