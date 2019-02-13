﻿ Госдолг США достиг рекордной отметки в $22 трлн, Mixnews.lv

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Государственный долг США по состоянию на 11 февраля 2019 года достиг рекордного уровня и составил $22,01 трлн, сообщается в документе на сайте американского Министерства финансов.

В январе стало известно, что американский госдолг на конец 2018 года составлял $21,9 трлн, в начале 2017 года этот показатель равнялся $19,9 трлн, передавал телеканал CNN. По данным Минфина, госдолг страны начал расти в 2008 году после финансового кризиса.

При президенте Бараке Обаме государственный долг США увеличился с $10,6 трлн до $19,9 трлн, что вызвало резкую критику со стороны находившихся в оппозиции республиканцев. Будучи кандидатом в президенты, Дональд Трамп весной 2016 года дал интервью газете The Washington Post, в котором пообещал ликвидировать госдолг в течение восьми лет.

В начале президентства Трампа он стал сокращаться, но в 2018 году вновь начал расти из-за налоговой реформы, объявленной в конце 2017 года. Впервые в истории США госдолг превысил $21 трлн в марте 2018 года, сообщал телеканал CBS.

В апреле 2018 года специалисты в конгрессе США спрогнозировали рост госдолга до 96% ВВП к 2028 году. По их мнению, $1,9 трлн к госдолгу добавится из-за налоговых изменений, в том числе благодаря закону о снижении налогов и создании рабочих мест (Tax Cuts and Jobs Act), который предусматривает сокращение ставки корпоративного налога до 20%. Из-за роста госдолга председатель Совета экономических консультантов Белого дома Кевин Хассет требовал от Трампа сократить бюджет на 5% каждого федерального ведомства.

Источник: РБК

Фото: Flickr/Ian Britton