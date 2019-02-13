﻿ США и Польша выступили против "Северного потока — 2", Mixnews.lv

США и Польша выступили против "Северного потока — 2" (13)
В мире | 13 февраля 2019 года, 11:19
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон и Варшава являются противниками газопровода "Северный поток — 2", передает РИА "Новости".
Об этом он сказал после встречи с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.
По его словам, данный газопровод якобы усилит влияние России в Европе.
В свою очередь Чапутович отметил, что «Северный поток — 2» является "вредным для Европы".
Источник: Gazeta.ru
А как они с фашистами дербанили Чехословакию.
Ангелы невинные да?
Заткнись и сиди в своей конуре.
Польша, это гиена европы.
А сегодня. просто шлюха госдеповская.