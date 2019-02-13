﻿ США и Польша выступили против "Северного потока — 2", Mixnews.lv

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон и Варшава являются противниками газопровода "Северный поток — 2", передает РИА "Новости".

Об этом он сказал после встречи с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.

По его словам, данный газопровод якобы усилит влияние России в Европе.

В свою очередь Чапутович отметил, что «Северный поток — 2» является "вредным для Европы".

Источник: Gazeta.ru