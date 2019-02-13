﻿ США и Польша выступили против "Северного потока — 2", Mixnews.lv

США и Польша выступили против "Северного потока — 2" (13)

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В мире | 13 февраля 2019 года, 11:19

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон и Варшава являются противниками газопровода "Северный поток — 2", передает РИА "Новости".

Об этом он сказал после встречи с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.

По его словам, данный газопровод якобы усилит влияние России в Европе.

В свою очередь Чапутович отметил, что «Северный поток — 2» является "вредным для Европы".

Источник: Gazeta.ru

Комментарии 13
Кинолог 11 часов назад
Стоит хозяину подать команду "голос" и верный пёсик по кличке"польша" ответит гав-гав.
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Заткнись шавка визгливая. 10 часов назад
Сколько раз ляхи на Россию ходили?
А как они с фашистами дербанили Чехословакию.
Ангелы невинные да?
Заткнись и сиди в своей конуре.
Польша, это гиена европы.
А сегодня. просто шлюха госдеповская.
3
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Саня 10 часов назад
так щас и наши заскулят во весь голос, тока чё скулят если это их не касается вообще
2
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