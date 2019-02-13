﻿ Папа Римский ответил на письмо Мадуро, Mixnews.lv

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Папа Римский Франциск ответил на письмо президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в котором он попросил его посодействовать «облегчению диалога» между властью и оппозицией. Слова понтифика передает Corriere della Sera.

Он заявил, что его очень беспокоит ситуация в стране, но все предыдущие попытки разрешить конфликт не привели ни к какому результату. Договоренности, которых удавалось достичь, так и не были реализованы на практике. При этом он всегда выступал за конструктивный диалог по изменению ситуации в Венесуэле.

Источник: Газета.ru