﻿ Папа Римский ответил на письмо Мадуро, Mixnews.lv

Папа Римский ответил на письмо Мадуро (5)

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В мире | 13 февраля 2019 года, 12:12

Папа Римский Франциск ответил на письмо президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в котором он попросил его посодействовать «облегчению диалога» между властью и оппозицией. Слова понтифика передает Corriere della Sera.

Он заявил, что его очень беспокоит ситуация в стране, но все предыдущие попытки разрешить конфликт не привели ни к какому результату. Договоренности, которых удавалось достичь, так и не были реализованы на практике. При этом он всегда выступал за конструктивный диалог по изменению ситуации в Венесуэле.

Источник: Газета.ru

Комментарии 5
Нить 10 часов назад
Бог папы Римского-это доллароблигация США.И Башня Стражи Всемирный банк.
3
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? 8 часов назад
А кто твой бог? Может дремучее невежество в сочетании с гордыней?
2
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Том 8 часов назад
Закрой рот, шароварник!
2
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