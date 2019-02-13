﻿ Во Франции решили бороться с лаем собак, Mixnews.lv

В мире |

Мэр французского городка Фекьер с населением 1 400 жителей издал запрет на чрезмерный лай собак. Отныне местные владельцы собак могут быть оштрафованы на 68 евро за «длительный или повторяющийся лай», передает BBC.

По словам градоначальника Жана-Пьера Эстиенна, запрет введен в связи с тем, что собаки «лают днем и ночью» и создают «невыносимую ситуацию».

«Наша цель не в том, чтобы запретить собак, и мы не будем штрафовать людей за малейший намек на лай. Город не имеет ничего против собак, но когда вы решаете их заводить, вы должны их дрессировать», – заявил Эстиенн.

Согласно решению мэра, запрещено оставлять собак в закрытых помещениях, если рядом нет владельцев, чтобы предотвратить длительный лай.

Лающие собаки также должны содержаться внутри дома, если их поведение «мешает отдыху или расслаблению» горожанам.

Источник: Новый мир

Фото: Pixabay.com