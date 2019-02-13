﻿ Во Франции решили бороться с лаем собак, Mixnews.lv

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Во Франции решили бороться с лаем собак (6)

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В мире | 13 февраля 2019 года, 14:02

Мэр французского городка Фекьер с населением 1 400 жителей издал запрет на чрезмерный лай собак. Отныне местные владельцы собак могут быть оштрафованы на 68 евро за «длительный или повторяющийся лай», передает BBC.

По словам градоначальника Жана-Пьера Эстиенна, запрет введен в связи с тем, что собаки «лают днем и ночью» и создают «невыносимую ситуацию».

«Наша цель не в том, чтобы запретить собак, и мы не будем штрафовать людей за малейший намек на лай. Город не имеет ничего против собак, но когда вы решаете их заводить, вы должны их дрессировать», – заявил Эстиенн.

Согласно решению мэра, запрещено оставлять собак в закрытых помещениях, если рядом нет владельцев, чтобы предотвратить длительный лай.

Лающие собаки также должны содержаться внутри дома, если их поведение «мешает отдыху или расслаблению» горожанам.

Источник: Новый мир

Фото: Pixabay.com

Комментарии 6
Well 7 часов назад
Можно порекомендовать Макрону использовать хохло-латышских троллей с этой ветки. Им равных с псами не будет. Будут гавкать громко и преданно.
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Вася пскапской 6 часов назад
Глупость несусветная. У меня, например, стены тонкие. Когда у соседа в квартире шавка лает, так хоть уши затыкай. Лучше уж на улице. Вообще, держать собаку в многоквартирном доме - это какое то извращение. Кот - другое дело.
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:) 6 часов назад
Французы ещё Ольги Скобеевой не слышали, вот та действительно лает так лает.
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