﻿ В Британии запустят Tinder для коров, Mixnews.lv

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Британский сельскохозяйственный стартап Hectare Agritech запустил приложение Tudder для знакомства коров. Стартап создал аналог сервиса для знакомств Tinder, чтобы помочь фермерам разводить крупный рогатый скот. Об этом сообщает Bloomberg.

Приложение нацелено исключительно на британский рынок и содержит данные о животных с 42 тысяч ферм по всей стране.

В профиле животного указываются возраст, данные о состоянии здоровья, диета, санитарное состояние, местонахождение и владелец.

Фермеры отмечают, что приложение очень полезное, поскольку оно позволяет экономить силы и время на поиски подходящего для случки животного и избавляет от утомительного посещения сельхозрынков.

Один из пользователей пояснил, что часто на поиск быка-производителя уходит почти две недели и все процессы на ферме приостанавливаются.

Hectare Agritech приложение обошлось в 3 млн фунтов. Средства были собраны за счет инвесторов и правительственной программы.

Стоит отметить, что этот стартап - не первый сельскохозяйственный проект компании. Она выпустила приложения SellMyLivestock и Graindex, с помощью которых фермеры продают домашний скот и свою продукцию. Hectare в ближайшее время планирует открыть аналогичный Tudder для овец.

Источник: NEWSONE

Фото: Pixabay.com