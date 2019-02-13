﻿ Черного африканского леопарда сфотографировали впервые за 110 лет, Mixnews.lv

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Британский фотограф Уилл Беррард-Лукас смог запечатлеть редкого африканского черного леопарда на специально расставленные фотоловушки в округе Лайкипия в Кении, передает The Guardian.

«Я быстро смотрел фото с последней ловушки и многого не ожидал. Я листал изображения и на одном вдруг остановился… На меня из темноты смотрела пара глаз… Черный леопард! Я и поверить не мог, что буквально за несколько дней смог исполнить свою мечту!» — написал фотограф в своем блоге.

Черный леопард имеет такой окрас шкуры из-за редкого заболевания меланизма (противоположность альбинизму). Предыдущий снимок черного леопарда был сделан в 1909 году неподалеку от Аддис-Абебы в Эфиопии.

Источник: Афиша Daily

Фото: Pxhere.com