﻿ Черного африканского леопарда сфотографировали впервые за 110 лет, Mixnews.lv

Черного африканского леопарда сфотографировали впервые за 110 лет
Британский фотограф Уилл Беррард-Лукас смог запечатлеть редкого африканского черного леопарда на специально расставленные фотоловушки в округе Лайкипия в Кении, передает The Guardian.
«Я быстро смотрел фото с последней ловушки и многого не ожидал. Я листал изображения и на одном вдруг остановился… На меня из темноты смотрела пара глаз… Черный леопард! Я и поверить не мог, что буквально за несколько дней смог исполнить свою мечту!» — написал фотограф в своем блоге.
Черный леопард имеет такой окрас шкуры из-за редкого заболевания меланизма (противоположность альбинизму). Предыдущий снимок черного леопарда был сделан в 1909 году неподалеку от Аддис-Абебы в Эфиопии.
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Black Leopard taken whilst staying @laikipiawilderness last month by the very talented @willbl. We think this is the first of its kind captured professionally on camera in Africa. Thank you for your hard work over several weeks Will, well worth the effort! #blackleopard #laikipia #melanisticleopard #leopard #unique #wildlifephotography #photography #wildlife #nocturnal #natgeoyourshot #natgeo #natgeowild
Источник: Афиша Daily
Фото: Pxhere.com