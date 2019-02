﻿ Илон Маск по-русски ответил на вопрос НТВ, Mixnews.lv

В мире |

Американский инженер, изобретатель и долларовый миллиардер Илон Маск в своем официальном Twitter написал на русском языке «хаха офигенно» в ответ на пост телеканала НТВ с вопросом «And how do you like this, Elon Musk?» («И как тебе такое, Илон Маск?»)

хаха офигенно — Elon Musk (@elonmusk) 13 февраля 2019 г.

Изначально сотрудники НТВ сняли сюжет о 18-летнем жителе Невинномысска, который развернул у старых «жигулей» кресло и руль в салоне и поменял местами багажник и капот. Таким образом, при движении автомобиля у окружающих водителей создается впечатление, что он едет задом наперед.

Уточняется, что сотрудники ГИБДД составили на водителя «жигулей» три административных протокола и аннулировали регистрацию автомобиля за «несанкционированные изменения в конструкции» и отсутствие страховки.

Фото: commons.wikimedia.org