﻿ Илон Маск по-русски ответил на вопрос НТВ, Mixnews.lv

Илон Маск по-русски ответил на вопрос НТВ (2)
Американский инженер, изобретатель и долларовый миллиардер Илон Маск в своем официальном Twitter написал на русском языке «хаха офигенно» в ответ на пост телеканала НТВ с вопросом «And how do you like this, Elon Musk?» («И как тебе такое, Илон Маск?»)
хаха офигенно— Elon Musk (@elonmusk) 13 февраля 2019 г.
Изначально сотрудники НТВ сняли сюжет о 18-летнем жителе Невинномысска, который развернул у старых «жигулей» кресло и руль в салоне и поменял местами багажник и капот. Таким образом, при движении автомобиля у окружающих водителей создается впечатление, что он едет задом наперед.
And how do you like this, @elonmusk? pic.twitter.com/DhSzqzNGSC— НТВ (@ntvru) 11 февраля 2019 г.
Уточняется, что сотрудники ГИБДД составили на водителя «жигулей» три административных протокола и аннулировали регистрацию автомобиля за «несанкционированные изменения в конструкции» и отсутствие страховки.
Фото: commons.wikimedia.org