﻿ Илон Маск по-русски ответил на вопрос НТВ, Mixnews.lv

Илон Маск по-русски ответил на вопрос НТВ (2)

фото

В мире | 13 февраля 2019 года, 14:57

Американский инженер, изобретатель и долларовый миллиардер Илон Маск в своем официальном Twitter написал на русском языке «хаха офигенно» в ответ на пост телеканала НТВ с вопросом «And how do you like this, Elon Musk?» («И как тебе такое, Илон Маск?»)

Изначально сотрудники НТВ сняли сюжет о 18-летнем жителе Невинномысска, который развернул у старых «жигулей» кресло и руль в салоне и поменял местами багажник и капот. Таким образом, при движении автомобиля у окружающих водителей создается впечатление, что он едет задом наперед.

Уточняется, что сотрудники ГИБДД составили на водителя «жигулей» три административных протокола и аннулировали регистрацию автомобиля за «несанкционированные изменения в конструкции» и отсутствие страховки.

Фото: commons.wikimedia.org

Комментарии 2
Latviešu Patriots1 час назад
Nosprāgsti viltvārdi Ha Ha Ha
Ответить
Latviešu patriots 6 часов назад
KAS!!! KAS!! Nu un kā man tālāk dzīvot?
3
Ответить