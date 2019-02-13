﻿ Лукашенко пообещал Путину не поставлять в Россию плохую водку и закуску, Mixnews.lv

Лукашенко пообещал Путину не поставлять в Россию плохую водку и закуску (2)
В мире | 13 февраля 2019 года, 18:18
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал президенту России Владимиру Путину не поставлять в РФ продукцию ненадлежащего качества.
"Исследования и у вас, и у нас проведены. Мы имеем все возможности для того, что накормить людей качественными продуктами питания. Поэтому какие бы ни были конфликты и скандалы, вы помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску. Вы это четко должны понимать", - сказал Лукашенко на встрече с Путиным в Сочи.
Вместе с тем президент отметил, что по-прежнему существует проблема некачественной воды и продовольствия, от чего страдают люди.
Источник: Интерfaкс
Фото: Pixabay.com
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