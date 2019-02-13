﻿ 600 евро! На Канарских островах ввели штрафы за рисунки на песке, Mixnews.lv

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Власти острова Гран-Канария в Испании приняли решение ввести штраф в размере 600 евро за рисунки на песке в дюнах заповедника Маспаломас, сообщает газета The Sun.

"На одном из Канарских островов (Гран-Канария) местные власти запретили туристам рисовать на песке и выкладывать фигуры из камней в дюнах заповедника Маспаломас. Штраф за нарушение составит 600 евро, в отдельных случаях путешественникам может грозить тюремный срок", - пишет издание.

Как отмечает издание, полиция неоднократно находила огромные песчаные фигуры, кресты из камней и даже лица, выточенные из песка, наподобие высеченных из скал президентов США на горе Рашмор в Голливуде.

"Все эти действия незаконны, они нарушают экосистему национального парка. Творения путешественников настолько велики, что их можно увидеть на спутниковых картах в Google Maps", - пишет газета.

По словам экологов, некоторые гиды, которые водят экскурсии по заповеднику, красят камни в красный цвет, чтобы обозначить маршруты прогулок и не заблудиться. А поскольку вулканические породы пористые, краску очень трудно стереть с этих камней.

Фонд защиты природы предложил властям острова увеличить количество патрулей в дюнах, а также раздавать листовки с предупреждениями туристам, прибывающим в аэропорты на Канарских островах.

По данным The Sun, на острове Тенерифе также будут вводить штраф в 600 евро за нанесение вреда своим заповедникам, особенно национальному парку Тейде, известному благодаря одноименному вулкану. Кроме штрафа и возможного тюремного срока, нарушители новых правил должны будут оплатить и восстановительные работы.

Источник: Интерfaкс

Фото: Pixabay.com