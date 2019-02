﻿ Снег, потоп, буря и пожары: Австралию настигли все виды непогоды, Mixnews.lv

В мире |

Восточная половина Австралии уже не первую неделю страдает от ненастной погоды. На прошлой неделе были наводнения в Квинсленде, потоп в Сиднее, пожары в Тасмании, смог и песчаная буря в Виктории, пишет Stormnews.

Из-за наводнений были эвакуированы сотни жителей, подтоплены тысячи домов. Люди передвигались по улицам на лодках. Не обошлось без жертв. На этой неделе горит растительность в северо-восточных районах Нового Южного Уэльса, пыль накрыла Сидней и Канберру, а в Тасмании выпал снег (хотя в Австралии сейчас лето).

На северо-востоке штата Новый Южный Уэльс огонь уничтожил строения в нескольких населенных пунктах, включая поселение аборигенов Джубуллум. Как выяснилось, пожар в населенном пункте Табулам случайно спровоцировала жительница, которая сжигала мусор в стальном контейнере на заднем дворе.

Firefighters and residents are facing difficult and dangerous conditions at the fire near #Tingha this afternoon. The fire has impacted on a number of properties and is still spreading in multiple directions. An Emergency Warning remains in place. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/XEZBXpNNm7 — NSW RFS (@NSWRFS) 13 февраля 2019 г.

At least 5 properties have been destroyed, and more are under threat from two large bushfires burning out of control near Tabulam and Tingha. @AngieAsimus #NSWfires #7News pic.twitter.com/XpF3u5PZb4 — 7 News Sydney (@7NewsSydney) 13 февраля 2019 г.

Dust Storm: Many NSW farmers and some Sydneysiders are counting the cost of a very dusty day after strong westerly winds brought a slice of the outback to the city. It left streets, buildings, cars and clothing under a coat of brown dirt. @ChrisReason7 #DustStorm #7News pic.twitter.com/4Dy7MOM12m — 7 News Sydney (@7NewsSydney) 13 февраля 2019 г.

Drone vision of the Burdekin River in flood over Macrossan Bridge, west of #Townsville—taken by Charters Towers Regional Council. There are numerous warnings in effect around the region: Stay up to date https://t.co/CQJkcaE1rm. @QldFES #TownsvilleFloods #BigWet #QldFloods pic.twitter.com/O8SCmOuTcr — Bureau of Meteorology, Queensland (@BOM_Qld) 4 февраля 2019 г.

Источник: NEWSru.com