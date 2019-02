﻿ В США "Свинка Пеппа" научила детей разговаривать с британским акцентом, Mixnews.lv

В мире |

Родители в США жалуются на то что их дети начали говорить с британским акцентом. Виной всему популярный мультсериал "Свинка Пеппа". Дети перенимают акцент главной героини, а некоторые из них начали добавлять в конце фраз характерное хрюканье. Русская служба BBC поговорила с экспертом о природе "Эффекта Пеппы".

Произношение Пеппы относят к южноанглийскому акценту с характерным произношением многих слов, поэтому американские родители очень удивились, когда заметили, что их дети неожиданно начали говорить как британцы.

По другим версиям персонажи мультфильма говорят с "нормативным произношением", - собирательным английским акцентом, который отличается от региональных произношений.

Одной из первых эффект заметила Джанет Мэнли, автор сайта для молодых мам под названием Romper. Она поговорила с другими родителями и оказалось, что их дети тоже начали говорить как Пеппа.

"Мне кажется, моя трехлетняя дочь слишком много смотрит "Свинку Пеппу", потому что теперь она говорит "зебра" и "томат" с британским акцентом", - сказала одна из опрошенных Мэнли мам.

"Мой пятилетний ребенок как-то попросил меня почитать ему на ночь "Свинку Пеппу", а когда я начал читать - посмотрел на меня так, будто у меня выросла вторая голова. Пришлось имитировать британский акцент", - делится один из родителей на портале Reddit.

Оказалось, что достаточно большое количество детей в США уже несколько лет заканчивают каждое предложение хрюком и называют родителей "Папа-свинка" и "Мама-свинка".

Почему это происходит?

Опрошенные журналистами психологи говорят, что ничего особенного в "Эффекте Пеппы" нет. Примерно в возрасте 20 месяцев дети начинают имитировать речь окружающих, включая акценты, и осмыслять ее.

"По мере развития дети начинают выбирать звуки, которые чаще слышат от матери, отца и близких людей. Они понимают: "Вот это наши звуки, а это - чьи-то еще", - говорит Кэтрин Чапмен, уже более 10 лет работающая над проектом Learn English with the BBC.

Дети - отличные подражатели. Они начинают реагировать на звуки и на речь в очень раннем возрасте. Они запрограммированы таким образом. Совсем юные дети не различают акцентов. Они просто слышат речь и распознают ее как человеческую. Ребенку можно проиграть запись с акцентом, которого он никогда не слышал, и он распознает человеческую речь, попытается ее понять и будет эмоциональная реакция, говорит эксперт.

"Таким образом ребенок "настраивается" на звук, синтаксис, ритм и паттерны родного языка, хотя может их и не понимать. А вещи, относящиеся к другим языкам, как бы отфильтровывают. Это процесс обучения коммуникации, который завязан на слух. Механизм слуха у детей развит сильнее, чем многие полагают", - продолжает она.

"Именно поэтому дети американцев говорят так же, как их родители", - говорит Чапмен.

Если ребенок воспроизводит какие-то слова или паттерны, и это поощряется, то он начинает делать это чаще. Как мы видим, многие родители в интернете действительно приходят в восторг от того, что их ребенок стал "маленьким британцем".

Однако это просто забавный эффект, разумеется, через несколько лет от британского акцента не останется и следа. "Если бы это было чем-то долгосрочным, то все британские дети говорили бы как Микки-Маус", - говорит эксперт.

Кроме того, отмечает Чапман, нечто подобное происходит регулярно. Когда в Британии были популярны "Телепузики" (их "речь", напомним, была основана на звуках, которые издают младенцы) многие озабоченные родители, а вместе с ними и журналисты, боялись, что их ребенок так и не научится говорить словами.

