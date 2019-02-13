﻿ СМИ: Facebook снова удалил страницу редактора латвийского Sputnik, Mixnews.lv

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Соцсеть Facebook повторно удалила личный аккаунт шеф-редактора новостного сайта Sputnik Латвия Валентина Роженцова, сообщает РИА Новости.

Портал отмечает, что это произошло после того, как он провел онлайн-трансляцию организованного партией "Согласие" митинга, который прошел 9 февраля. Официальная цель митинга - дать возможность людям высказаться о том, что происходит в государстве и Рижской думе.

Семнадцатого января соцсеть Facebook заблокировала более 500 аккаунтов, связанных с Россией. Были удалены, в частности, 364 страницы и аккаунта, связанных с сотрудниками Sputnik, в том числе семь официальных страниц агентства в странах СНГ. Обоснование — их причастность к "координированной недостоверной деятельности". Среди удаленных оказался и личный аккаунт Роженцова, с которого он время от времени репостил наиболее интересные, на его взгляд, материалы Sputnik.

Вскоре Валентин открыл в Facebook новый аккаунт под тем же именем и фамилией в латинской транскрипции, но без применяемых в латышском языке диакритических знаков (черточек и галочек).

Как пишет РИА Новости, три недели до трансляции митинга в Риге страница функционировала, не привлекая внимание цензоров.

Роженцов вел в своем аккаунте трансляцию митинга на Ратушной площади, которая набрала несколько тысяч просмотров и репостов.

"Недавно Facebook открыла свой офис в Риге со штатом в 150 человек, набор в который еще продолжается. В задачу этих людей входит мониторинг публикаций в соцсети пользователями из стран Балтии. Думаю, кто-то из действующих сотрудников или соискателей сообщил о трансляции, которая велась с моего нового аккаунта, что и привело к его закрытию", — сообщил Роженцовс в интервью РИА Новости.

К контенту заблокированных 17 января страниц у соцсети претензий не было, она не выдвигала против них обвинений в распространении фейковых новостей и пропаганды. Решение о блокировках Facebook объяснила результатами анализа и рекомендациями Лаборатории цифровой криминалистики Атлантического совета США. Эксперты этой действующей при НАТО организации пришли к выводу, что указанные страницы "осуществляли систематические скрытые попытки расширить онлайн-аудиторию МИА "Россия сегодня" более чем в дюжине стран".

Как пишет РИА Новости, власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. Ранее власти Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. В октябре 2015 года власти Эстонии задержали на пункте пропуска "Койдула" съемочную группу корреспондента ВГТРК Николая Васильева. МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой, причины власти не объяснили.

В связи с этими случаями в МИД РФ заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД России, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".