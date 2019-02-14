﻿ В Латвии могут легализовать лекарства с марихуаной, Mixnews.lv

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Европарламент (ЕП) призвал продолжить исследования об использовании марихуаны в медицинских целях и предложил странам Евросоюза (ЕС) использовать возможности, которые предоставляют лекарства, содержащие каннабис. Об этом, как пишет Nra.lv, сообщила пресс-секретарь ЕП в Латвии Сигне Знотиня-Знота.

13 февраля была принята резолюция, согласно которой депутаты ЕП призывают Еврокомиссию и органы власти стран ЕС четко отделить использование марихуаны в медицинских целях от других способов ее применения.

В резолюции комиссию и страны ЕС призывают "заняться вопросом о регулятивных, финансовых и культурных преградах, которые влияют на научное исследование использования марихуаны в медицинских целях и каннабиса в целом". Депутаты также призывают для таких исследований выделить достаточное финансирование.

Также депутаты побуждают страны ЕС разрешить врачам выписывать пациентам содержащие марихуану лекарства. Если такие медикаменты являются эффективными, расходы на их покупку должны покрывать схемы страхования здоровья, так же, как и в случае покупки других лекарств, указали депутаты ЕП.

Европарламентарии также подчеркнули, что, согласно существующей научной литературе, марихуана и каннабиноиды имеют терапевтическое действие. То есть лекарства, в составе которых есть марихуана, могут способствовать улучшению аппетита и уменьшить потерю веса - симптом, который связан с ВИЧ и СПИД.

Такие медикаменты также можно использовать для облегчения симптомов душевных расстройств, например, синдрома Туретта или эпилепсии. Также медицинскую марихуану можно использовать для облегчения симптомов, связанных с болезнью Альцгеймера, артритом, астмой, раком, болезнью Крона и глаукомой. Кроме того, лекарства, в составе которых присутствуют каннабиноиды помогают уменьшить риск ожирения и заболевания диабетом, уменьшить боли, вызываемые менструацией у женщин.