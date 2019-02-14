﻿ Прокуратура Нью-Йорка обвинила 10 жителей стран Балтии в отмывании денег, Mixnews.lv

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Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения 10 выходцам из Прибалтики в крупных мошенничествах и отмывании денег, сообщает ведомство.

Сумма ущерба не сообщается. В Литве, Латвии, Финляндии и США были задержаны Мартин Апскалнс, Павелс Бернцс, Янис Бернс, Райтис Григорьев, Сергей Логин, Диана Максимович, Агрис Петровс, Игорь Пирин, Валтерс Волксонс и Владислав Запольский.

"Предполагается, что обвиняемые использовали разветвленную сеть фиктивных продавцов и коллекционеров ретро-автомобилей, для того, чтобы одурачивать клиентов. Думая, что переводят деньги за покупку раритетного автомобиля, жертвы на самом деле отсылали огромные суммы в подставные транспортные компании, которые, по версии следствия, служили обвиняемым инструментом для выкачивания денег из доверчивых клиентов", - приводятся в сообщении слова прокурора Джеффри С. Бермана.

По словам помощника директора ФБР Уильяма Суини-младшего, "жертвы этой аферы не только верили, что получат то, за что заплатили, но и часто вынуждены были продолжать выплачивать кредит за покупку машины, которую они так и не увидели".

Прокуратура сообщает, что каждому из задержанных предъявлено обвинение в заговоре с целью совершения мошенничества и банковских афер, которым предусмотрено максимальное наказание до 30 лет лишения свободы. Кроме того, одному из фигурантов дела предъявлено обвинения в заговоре с целью отмывания денег, что влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Источник: РИА Новости

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