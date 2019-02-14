﻿ Двукратную олимпийскую чемпионку по бегу могут признать мужчиной, Mixnews.lv

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) намерена признать мужчиной двукратную олимпийскую чемпионку в беге на 800 метров южноафриканку Кастер Семеню, сообщает Daily Mail.

На заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) представители ИААФ будут настаивать, что легкоатлетка является мужчиной, ощущающей себя женщиной.

В прошлом Семеня проходила тесты, согласно которым было установлено, что она является женщиной, но с повышенным уровнем тестостерона в крови. В организации намерены ввести правило, что для выступления в женских соревнованиях под эгидой ИААФ спортсменкам с высоким уровнем гормона придется принимать специальные препараты, снижающие его уровень.

Возможное введение нового правила вынудило Семеню подать иск в CAS.

Семеня является победительницей Олимпийских игр 2012 и 2016 годов в беге на 800 метров.

Источник: Газета.ru

Фото: flickr.com/ciamabue