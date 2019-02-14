﻿ США попали в список плохо борющихся с отмыванием денег стран, Mixnews.lv

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Еврокомиссия обнародовала список юрисдикций, которые недостаточно борются с отмыванием денег и финансированием терроризма. В нем оказались Саудовская Аравия и четыре островных территории США.

Всего в списке 23 юрисдикции. Он включает Северную Корею, Афганистан, Ливию, Сирию, Йемен, Саудовскую Аравию, Панаму и четыре островные территории США — Американское Самоа, Гуам, Пуэрто-Рико и Виргинские острова.

"У Министерства финансов США есть существенные беспокойства по поводу содержания списка и изъянов процесса его составления", — заявил в ответ американский минфин.

Источник: Polit.ru

Фото: Flickr/it's good to be Ouxu