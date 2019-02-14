﻿ Спайк Ли и Квентин Тарантино раскритиковали церемонию вручения "Оскара", Mixnews.lv

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Более 40 известных кинематографистов и режиссеров, в том числе актеры Спайк Ли и Квентин Тарантино в открытом письме осудили решение Академии кинематографических искусств и наук США не транслировать некоторые номинации премии "Оскар".

Об этом пишет Variety.

Академия отказалась от трансляции номинаций за лучшую операторскую работу, лучший монтаж, лучшие прически и макияж, и лучшую игровую короткометражку.

Актеры написали открытое письмо главе Академии Джону Бэйли.

Подписавшиеся призывают Академию отменить это решение.

"Реакция в отрасли дает понять, что еще не слишком поздно отменить это решение", — говорится в письме.

Четыре категории не будут транслироваться в прямом эфире вручения "Оскара", но войдут в отредактированную версию телевизионной церемонии 24 февраля.

Отмечается, что решение было принято, чтобы сократить продолжительность трансляции.

Фото: Flickr/Global Panorama