﻿ На картинах Третьяковки появились датчики с геолокацией, Mixnews.lv

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Третьяковская галерея установила новую систему охраны выставочных экспонатов после того, как была украдена картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Об этом сообщает "Интерфакс".

В систему входят датчики, которые постоянно отслеживают местонахождение картин, а персонал музея получает специальные браслеты и пульт управления.

"Как только двигаем картину, идет сигнал тревоги и на браслеты, и на центральный пульт. Охранник получает информацию о том, какую картину, в каком зале дернули. Смотритель же просто может нажать тревожную кнопку", — заявил глава компании "Стрелец" Михаил Левчук, производящей систему.

Система будет работать на ближайших выставках Эдварда Мунка и Ильи Репина.

Источник: Polit.ru

Фото: Flickr/Razor512