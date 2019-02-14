﻿ Netflix использовал трек Оксимирона в своем сериале, Mixnews.lv

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Российский рэпер Oxxxymiron опубликовал в своем инстаграме сцену из американского сериала "Берлинская резидентура" (Berlin Station). Как оказалось, в ней использован один из самых известных треков Мирона — "Детектор лжи", пишет Tjournal.

Производством шоу занимается компания Epix, а за его дистрибуцию отвечает непосредственно Netflix.

В новой серии рассказывается история с участием русской мафии. В машине играет песня "Детектор лжи".

Осторожно, в ролике присутствует мат.