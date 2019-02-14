﻿ Netflix использовал трек Оксимирона в своем сериале, Mixnews.lv

Netflix использовал трек Оксимирона в своем сериале
В мире | 14 февраля 2019 года, 09:34
Российский рэпер Oxxxymiron опубликовал в своем инстаграме сцену из американского сериала "Берлинская резидентура" (Berlin Station). Как оказалось, в ней использован один из самых известных треков Мирона — "Детектор лжи", пишет Tjournal.
Производством шоу занимается компания Epix, а за его дистрибуцию отвечает непосредственно Netflix.
В новой серии рассказывается история с участием русской мафии. В машине играет песня "Детектор лжи".
Осторожно, в ролике присутствует мат.