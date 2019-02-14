﻿ Politico: экс-мэр Нью-Йорка даст 500 млн долларов на борьбу с Трампом, Mixnews.lv

Politico: экс-мэр Нью-Йорка даст 500 млн долларов на борьбу с Трампом (2)

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В мире | 14 февраля 2019 года, 11:34

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг пообещал выделить 500 млн долларов собственных средств на предвыборную борьбу с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Блумберг поступит так в случае участия в праймериз Демократической партии.

Если Блумберг откажется участвовать в президентской гонке, то он намеревается запустить "беспрецедентную информационную кампанию" в поддержку кандидата от демократов.

На прошлой неделе экс-мэр Нью-Йорка сообщил, что примет решение по выборам в 2020 году через три недели.

Источник: Gazeta

Комментарии 2
То есть, 4 минуты назад
ты хочешь сказать, что ныне действующее руководство США не предсказуемо и не заслуживает уважения?
Это шизофрения?
1
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Patriot21 минуту назад
Novèlu mùsu draugiem un sabiedrotajiem amerikàniem par nàkamo ASV prezidentu ievèlèt cienìjamu un prognozèjamu politiķi.
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