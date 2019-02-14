﻿ Politico: экс-мэр Нью-Йорка даст 500 млн долларов на борьбу с Трампом, Mixnews.lv

Politico: экс-мэр Нью-Йорка даст 500 млн долларов на борьбу с Трампом (2)
В мире | 14 февраля 2019 года, 11:34
Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг пообещал выделить 500 млн долларов собственных средств на предвыборную борьбу с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, Блумберг поступит так в случае участия в праймериз Демократической партии.
Если Блумберг откажется участвовать в президентской гонке, то он намеревается запустить "беспрецедентную информационную кампанию" в поддержку кандидата от демократов.
На прошлой неделе экс-мэр Нью-Йорка сообщил, что примет решение по выборам в 2020 году через три недели.
Источник: Gazeta
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