﻿ Волонтеры отговаривают самоубийц на мосту в США; особенно - в День святого Валентина, Mixnews.lv

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Перед 14 февраля в Фейсбуке появились традиционные призывы вступить в ряды добровольцев, которые пытаются предотвратить самоубийства в одном из самых популярных для этого мест — на мосту Золотые Ворота в США, пишет Tjournal.lv.

Волонтеры уже несколько лет патрулируют объект. Они готовятся к самому трудному дежурству: по их наблюдениям, в День святого Валентина количество возможных суицидов возрастает в разы.

Люди прыгают с висячего моста между Сан-Франциско и южной частью округа Марин примерно раз в две недели, подсчитал The New Yorker в 2003 году. Всего за 82-летнюю историю с переправы прыгнули около двух тысяч человек, среди которых выжили только 39 — такие данные привели местные СМИ в феврале 2019 года. Только каждый пятый среди этих 39 пострадавших не стал инвалидом. Неутешительная статистика позволяет журналистам называть Золотые ворота "мостом самоубийц".

Причины самоубийств бывают разными — от психических расстройств до переживаний из-за неразделенной любви. Власти не игнорируют неофициальный статус моста: его патрулирует полиция, а возле ограждений висят телефоны и таблички с предложением позвонить в кризисную службу.

Но даже нынешних мер не хватает для спасения всех потенциальных самоубийц, а реальное количество суицидов отследить сложно из-за отсутствия свидетелей.

Движение, предотвращающее самоубийства, организовала лейтенант полиции Лейтенант полиции Mия Mунaйep не сталкивалась с суицидами среди родных и близких, но в 2006 году впечатлилась документальным фильмом "Мост". В нем рассказывалось о небольшой группе местных жителей, которые прогуливались по мосту и старались завлечь в свою компанию тех, кто на первый взгляд нуждался в помощи. Вскоре Мунайер присоединилась к добровольцам, а со временем превратила занятие в масштабное движение The Bridgewatch Angels ("Ангелы-хранители моста").

На Мунайер также повлиял профессиональный опыт: за годы службы она повидала "бесчисленное число" самоубийств и стала очевидцем того, как семьи погибших переживали произошедшее. По этой причине, рассказала полицейская, ее сильно вдохновляют на работу родственники выживших, с которыми она зачастую поддерживает связь.

Добровольцев обучает Мунайер и специалисты по предотвращению самоубийств. Волонтеры понимают, как распознать "подверженных риску людей", как оценить состояние прохожих на посту, что сказать человеку, который склоняется к самоубийству, и как соблюдать при этом правила безопасности. Чаще всего добровольцу нужно подойти к человеку и сказать "Привет".

Такой простой жест может быть очень эффективным для тех, кто чувствует себя одиноким, отрезанным от мира и безразличным кому-либо. Потому что люди, которые приходят на мост, на самом деле не хотят умирать. Они просто хотят остановить боль. Между этим есть большая разница, и именно поэтому человеческий контакт способен спасти жизни.

"Если я помогу хотя бы одному человеку на мосту, какие бы я усилия к этому не приложила, это будет иметь смысл", — отметила Марта Дженсен, местная жительница и волонтёр The Bridgewatch Angels. Мост круглый год патрулируют 100-200 человек, особое внимание уделяют торжественным датам.

По наблюдению добровольцев, Новый год, Рождество и другие популярные праздники становятся днями "повышенного риска самоубийства". От Дня святого Валентина они ожидают первый в году "всплеск" числа суицидов.

Социологи не согласны с оценкой волонтёров. В исследовании Annenberg Public Policy Center, проведенном в 2007-2009 годах, говорится, что в праздники не происходит заметного роста числа самоубийств. По версии авторов доклада, пик суицидов наблюдается весной и летом, вероятно, из-за более частого взаимодействия с другими людьми и, как следует, повышенного стресса от разных факторов.

Mунaйep признала, что подавляющее большинство добровольцев проводят свои смены без происшествий. И тем не менее, к 14 февраля волонтеры готовятся особенно. "День святого Валентина не только о парах, но и об одиноких людях, которые хотят показать свою любовь здесь на мосту. Есть семьи, которые пережили невероятное горе, так что мы здесь, чтобы предупредить [новые случаи]", — отметила глава The Bridgewatch Angels.

Фото: Flickr/verygreen