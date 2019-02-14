﻿ Продюссер BBC назвал видео о химической атаке в Сирии постановкой, Mixnews.lv

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Видео, на котором, как утверждалось, запечатлены последствия химической атаки в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года, является постановочным. К такому выводу пришел продюсер BBC Риам Далати, отвечающий за сюжеты и материалы по Сирии, сообщает Novayagazeta.ru.

В своем твиттере он написал, что занимался этой темой около полугода и не сомневается в том, что запись была постановкой. По словам журналиста, о постановке было известно России и как минимум одной из стран НАТО. Одним из тех, кто снимал постановку, был доктор Абу Бакр Ханан, связанный с группировкой "Джейш аль-Ислам", установившей свою власть в Думе.

При этом Далати подчеркнул, что там все же было применено химическое оружие. По словам сотрудника BBC, уже известно, что речь идет не о зарине. Журналист призвал дождаться выводов ОЗХО, чтобы подтвердить использование в Думе хлора. Все остальное, по его словам, "было сфабриковано для усиления эффекта".

"Атака была, зарин не использовался, но мы должны дождаться, когда ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) подтвердит, использовался хлор или нет. Однако все остальное вокруг атаки было сфабриковано для максимального эффекта", — сообщил в своем твиттере Далати.

Добавим, аккаунт, Далати имеет статус ограниченного.

В подлинности видеозаписи сомневались и раньше. На американском телеканале One America News утверждали, что журналисты обнаружили больницу, в которой снимался ролик. Медперсонал рассказал телеканалу, что в тот день в здание зашли неизвестные, которые начали кричать о химатаке, а с ними пришли так называемые "жертвы".

По информации корреспондента The Independent Роберта Фиска, на видеозаписи сняты люди, страдающие гипоксией от пыли. Кроме того, российское Минобороны провело брифинг, на котором показало видеоинтервью с участниками видео. Они утверждали, что когда в больницу доставили пострадавших от пожара, туда пришел неизвестный человек, рассказывавший о химатаке.

Предполагаемая химическая атака произошла 7 апреля 2018 года. Тогда сирийская оппозиция заявила о возможном применении правительством отравляющего газа в городе Дума против боевиков и мирного населения. По данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами химатаки стали более 40 человек, около 500 пострадали.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не подтвердила факт атаки. 9 апреля 2018 года она направила в Думу своих представителей для проверки сообщений о возможном применении химоружия.

14 апреля 2018 года США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по предполагаемым объектам военно-химической программы Сирии. Пентагон считает, что "большой объем информации" подтверждает факт атаки. По данным Минобороны РФ по Сирии выпустили более ста ракет.

Россия и власти Сирии считают, что ролик о химической атаке был постановочным. Представитель Генштаба РФ Виктор Познихир сообщил, что "в Восточной Гуте в очередной раз имитировали перед видеокамерами постановочную "химическую атаку" на мирных жителей города". По версии российских властей, фейковые данные распространила неправительственная организация "Белые каски".