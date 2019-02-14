﻿ Пассажиры метро раскачали поезд для спасения человека, Mixnews.lv

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Пассажиры метро раскачали поезд для спасения человека (3)

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В мире | 14 февраля 2019 года, 15:28

Пассажиры электрички в Подмосковье спасли человека, застрявшего между поездом и платформой. Видеозапись с места происшествия была опубликована в четверг, 14 февраля, в Telegram-канале "МК: срочные новости".

По данным "МК", инцидент произошел вечером 13 февраля в электричке, прибывшей в Долгопрудный. На записи видно, как люди раскачивают вагон, чтобы извлечь мужчину, а затем вытаскивают его на платформу.

В октябре 2017-го пассажиры московского метрополитена вытащили слепого мужчину, который упал на рельсы. Поднять пострадавшего удалось до прибытия поезда, после этого ему потребовалась медицинская помощь.

Комментарии 3
свидетель2 часа назад
Когда такая давка, могут кого угодно затолкать под поезд - и человека, и животное.
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Местный.14 минуты назад
Это всего лижь ваше личное мнение и не более.
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Рижанин1 час назад
Постановка
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