﻿ Пассажиры метро раскачали поезд для спасения человека, Mixnews.lv

Пассажиры метро раскачали поезд для спасения человека (3)
В мире | 14 февраля 2019 года, 15:28
Пассажиры электрички в Подмосковье спасли человека, застрявшего между поездом и платформой. Видеозапись с места происшествия была опубликована в четверг, 14 февраля, в Telegram-канале "МК: срочные новости".
По данным "МК", инцидент произошел вечером 13 февраля в электричке, прибывшей в Долгопрудный. На записи видно, как люди раскачивают вагон, чтобы извлечь мужчину, а затем вытаскивают его на платформу.
В октябре 2017-го пассажиры московского метрополитена вытащили слепого мужчину, который упал на рельсы. Поднять пострадавшего удалось до прибытия поезда, после этого ему потребовалась медицинская помощь.
Когда такая давка, могут кого угодно затолкать под поезд - и человека, и животное.
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