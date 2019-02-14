﻿ ЕС меняет авторское право во благо интернет-пользователей, Mixnews.lv

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Представители Еврокомиссии (ЕК), Совета ЕС и Европарламента достигли соглашения о реформе авторского права. Его модернизация вызвана развитием цифровых технологий.

Об этом еврокомиссар по единому цифровому рынку Андрус Ансип сообщил в Twitter.

Agreement reached on #copyright! Europeans will finally have modern copyright rules fit for digital age with real benefits for everyone: guaranteed rights for users, fair remuneration for creators, clarity of rules for platforms. pic.twitter.com/dwQGsAlJvK — Andrus Ansip (@Ansip_EU) 13 февраля 2019 г.

«Европейцы наконец получат современные правила авторского права, подходящие для цифрового века, с реальными преимуществами для всех: гарантированные права для пользователей, справедливое вознаграждение для создателей, ясность правил для платформ», — написал еврокомиссар.

Он также назвал достигнутый компромисс достижением для Европы, поскольку теперь «интернет-пользователи получат больше возможностей использовать и получать доступ к материалам, защищённым авторским правом».

Дискуссию в ЕС вызывали два положения реформы. Одно из них предполагает создание права издателей прессы в дополнение к авторскому праву. Это позволяет СМИ получать вознаграждение при повторном использовании их материалов агрегаторами, такими как Google News, или социальными сетями, например Facebook. Другое положение позволит стимулировать платформы типа YouTube, лучше вознаграждать создателей контента.

Источник: NEWS.ru

Фото: Pixabay.com