﻿ ЕС меняет авторское право во благо интернет-пользователей, Mixnews.lv

Представители Еврокомиссии (ЕК), Совета ЕС и Европарламента достигли соглашения о реформе авторского права. Его модернизация вызвана развитием цифровых технологий.

Об этом еврокомиссар по единому цифровому рынку Андрус Ансип сообщил в Twitter.

Agreement reached on #copyright! Europeans will finally have modern copyright rules fit for digital age with real benefits for everyone: guaranteed rights for users, fair remuneration for creators, clarity of rules for platforms. pic.twitter.com/dwQGsAlJvK