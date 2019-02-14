﻿ Во Франции инкассатор сбежал с тремя млн евро, Mixnews.lv

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Двое инкассаторов во Франции обнаружили, что фургон с деньгами исчез вместе с третьим членом их команды. Автомобиль был вскоре обнаружен поблизости, но там не было ни водителя, ни находившихся в машине 3,4 млн евро.

Подозреваемый в похищении денег 28-летний Эдриан Дербес к вечеру был найден полицией. При нем была часть пропавших из инкассаторской машины денег, а полтора млн евро до сих пор не найдены.

Полиция обратилась к очевидцам происшествия и опубликовала фотографию подозреваемого. Благодаря наводке полиции удалось вечером того же дня обнаружить третьего сотрудника - Эдриана Дербеса в одной из квартир города Амьен.

Подозреваемый попытался выпрыгнуть из окна с несколькими сумками, набитыми деньгами, сообщает телекомпания BFMTV.

По этому делу задержаны еще три человека.

Источник: Русская служба BBC

Фото: Pixabay.com