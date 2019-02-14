﻿ В Германии на церковь подали в суд из-за нацистских колоколов, Mixnews.lv

В мире |

Протестантскую церковь в федеральной земле Тюрингия (Германия) обвинили в нарушении запрета на использование нацистской символики, поскольку она до сих пор пользуется церковными колоколами с нацистскими надписями, передает Deutsche Welle.

В судебном иске, поданном неизвестным гражданином ФРГ, церковь обвиняют в использовании шести колоколов в пяти церквях по всей Тюрингии. Эти колокола церковь использует в том числе в Международный день памяти жертв Холокоста.

Истец утверждает, что неоднократно просил церковь прекратить использовать колокола, но его игнорировали.

Он также сообщил, что подал уголовную жалобу на город Герксгайм-ам-Берг на западе Германии после того, как городские власти позволили местной церкви продолжать использовать нацистской колокол.

Городской совет заявил, что колокол, на котором изображена свастика и есть надпись «Все для родины – Адольф Гитлер», является «памятником насилию и несправедливости».

Представитель церкви Фридман Каль сообщил, что нацистские символы и надписи могут быть удалены, но такой шаг должен быть согласован с правилами сохранения исторических памятников. К тому же, по его словам, указанные колокола недоступны для общественности.

Источник: Новый мир

Фото: Pixabay.com