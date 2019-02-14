﻿ Однополые пары в Японии требуют в суде права вступать в браки, Mixnews.lv

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В Японии тринадцать однополых пар подали судебные иски против правительства, требуя разрешить вступать в брак, сообщает BBC.

Все тринадцать пар подали иски в День святого Валентина, 14 февраля, в разных городах. Они утверждают, что запрет на брак нарушает их конституционные права. Адвокаты японских пар утверждают, что в тексте конституции нет ничего, что прямо запрещало бы однополые браки.

Отмечается, что Япония является единственной страной из «Большой семерки», которая не допускает однополых браков, хотя опросы показывают, что подавляющее большинство молодых японцев их поддерживают. Более взрослая часть японского общества придерживается консервативных взглядов, из-за чего многие японцы-гомосексуалы скрывают свою ориентацию и своих партнеров от семей и друзей.

Ранее в Японии начали выдавать сертификаты, подтверждающие партнерские отношения между однополыми парами, но новый вид партнерства не приравнивается к браку.

Источник: Газета.ru

Фото: Pixabay.com