﻿ Российские космонавты опубликовали фото "валентинок", Mixnews.lv

Российские космонавты опубликовали фото "валентинок" (1)

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В мире | 14 февраля 2019 года, 21:17

Роскосмос по случаю Дня святого Валентина опубликовал снимки так называемых валентинок, которые сделали российские космонавты с борта Международной космической станции (МКС). Фотографии представлены в Twitter госкорпорации.

"Для тех, кто отмечает День влюбленных - это самые настоящие космические Валентинки, созданные природой по всей территории планеты", - говорится в сообщении.

Фото: eol.jsc.nasa.gov

Комментарии 1
yes1 час назад
а мы можем из асфальтных латвийских ям на фоткать сердечек, большиииих и глубоооких ))))
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