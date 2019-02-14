﻿ Российские космонавты опубликовали фото "валентинок", Mixnews.lv

Российские космонавты опубликовали фото "валентинок" (1)
В мире | 14 февраля 2019 года, 21:17
Роскосмос по случаю Дня святого Валентина опубликовал снимки так называемых валентинок, которые сделали российские космонавты с борта Международной космической станции (МКС). Фотографии представлены в Twitter госкорпорации.
"Для тех, кто отмечает День влюбленных - это самые настоящие космические Валентинки, созданные природой по всей территории планеты", - говорится в сообщении.
#МКСфотоДня: для тех, кто отмечает День влюбленных – это самые настоящие космические Валентинки, созданные природой по всей территории планеты и сфотографированные российскими космонавтами с борта МКС #ДеньСвятогоВалентина #14февраля pic.twitter.com/Qfr82bMpUQ— РОСКОСМОС (@roscosmos) 14 февраля 2019 г.
Фото: eol.jsc.nasa.gov
а мы можем из асфальтных латвийских ям на фоткать сердечек, большиииих и глубоооких ))))
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