﻿ Российские космонавты опубликовали фото "валентинок", Mixnews.lv

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Роскосмос по случаю Дня святого Валентина опубликовал снимки так называемых валентинок, которые сделали российские космонавты с борта Международной космической станции (МКС). Фотографии представлены в Twitter госкорпорации.

"Для тех, кто отмечает День влюбленных - это самые настоящие космические Валентинки, созданные природой по всей территории планеты", - говорится в сообщении.

#МКСфотоДня: для тех, кто отмечает День влюбленных – это самые настоящие космические Валентинки, созданные природой по всей территории планеты и сфотографированные российскими космонавтами с борта МКС #ДеньСвятогоВалентина #14февраля pic.twitter.com/Qfr82bMpUQ — РОСКОСМОС (@roscosmos) 14 февраля 2019 г.

Фото: eol.jsc.nasa.gov