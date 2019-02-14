﻿ Актера Ланового не пустили на рейс "Победы", Mixnews.lv

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Народного артиста СССР Василия Ланового не пустили на рейс "Победы" в Ростов-на-Дону, сообщает "Москва 24". Кофр и один из чемоданов артиста превысили требования авиакомпании по размеру ручной клади.

"Они сказали, что надо платить штраф. Мы говорим, что готовы оплатить, только нам надо обязательно улететь, у нас два концерта", — прокомментировал ситуацию Лановой.

Однако, как рассказал артист, сотрудник компании "даже разговаривать не стал" и не принял деньги. В итоге Лановой опоздал на посадку, ему пришлось покупать билеты на следующий рейс.

Представитель лоукостера отметил, что в этой ситуации виноваты те, кто организовал поездку народного артиста СССР.

"Нам очень жаль, что менеджеры действительно великого актера, поклонниками которого являются и сотрудники "Победы", не позаботились заранее о комфорте и не ознакомились с правилами авиакомпании", — заявил РИА Новости представитель перевозчика.

В конце декабря прошлого года Мосгорсуд признал незаконным запрет авиакомпании бесплатно провозить в салоне личные вещи, помимо разрешенной ручной клади.