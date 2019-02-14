﻿ В Красноярске из-за взрыва газа обрушились несколько квартир, Mixnews.lv

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В российском Красноярске в жилом доме обрушились три квартиры из-за хлопка газа, сообщил Интерфакс со ссылкой на источник. По его данным, из здания спасли 12 человек.

В МВД сообщили РИА Новости, что под завалами на месте обрушения дома нашли тело погибшей женщины. В МЧС уточнили, что взрыв произошел частном трехэтажном коттедже.

Взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме на Кандагарской улице. Информацию о происшествии подтвердили в региональном управлении МЧС.

«Спасены 12 человек, по жертвам и пострадавшим информация уточняется», — сказал источник.

Источник агентства уточнил, что взрыв мог произойти из-за нарушения техники безопасности при использовании газового оборудования или его неисправности в угловой квартире на втором этаже.

Кадры с места ЧП. На месте работают экстренные службы#Красноярск pic.twitter.com/QIAFLupb4s — Путин говорит (@CzarSays) 14 февраля 2019 г.

Источник: Дождь