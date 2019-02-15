﻿ Бекхэм предстанет перед судом Лондона, Mixnews.lv

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Известный английский футболист Дэвид Бекхэм предстанет перед судом лондонского района Бромли за телефонные разговоры во время езды за рулём. Об этом сообщает The Sun.

По информации журналистов, инцидент произошёл ещё 21 ноября прошлого года. Прохожие сообщили полиции, что футболист в нарушение закона общался по мобильному, сидя за рулём своего внедорожника Bentley Bentayga на Оксфорд-стрит в Лондоне.

Сообщается, что официальные обвинения спортсмену ещё не предъявлены, однако он уже получил извещение о начале судебного разбирательства в связи с произошедшим. Если Бекхэма признают виновным, ему будет начислено шесть штрафных баллов из 12 возможных. Это значит, что при повторном нарушении его права аннулируют на три года. Также ему грозит штраф в размере двух тысяч фунтов.

Источник: L!FE

Фото: commons.wikimedia.org