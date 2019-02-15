﻿ "Поправился". Врачи рассказали, сколько весит Трамп, Mixnews.lv

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Глава Белого дома Дональд Трамп сейчас весит 110 килограммов, говорится в официальном заключении личного врача президента США Шона Конли. Документ опубликовала пресс-служба администрации страны.

Сообщается, что год назад он весил 108 килограммов. Таким образом, Трамп поправился на два килограмма.

В документе также сказано, что американскому лидеру удалось снизить уровень "плохого" холестерина в крови со 143 до 122. Отмечается, что ему увеличили норму приёма специального лекарства для борьбы с холестерином.

На очередном ежегодном медосмотре у президента США зафиксировали давление 118 на 80 и пульс 70 ударов в минуту.

"Я прихожу к заключению, что состояние здоровья президента остаётся в целом хорошим", — написал личный врач Трампа.

Четырёхчасовой медосмотр главы Белого дома прошёл 8 февраля.

Источник: L!FE

Фото: flickr.com/gageskidmore