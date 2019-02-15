﻿ Друзя и Бера отстранили от участия в программах "Первого канала", Mixnews.lv

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Российский "Первый канал" назвал "неэтичным и недопустимым" поступки магистра ЧГК и главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?»

"Первый канал" объявил об отстранении Александра Друзя и Илью Бера от участия в программах "Что? Где? Когда?" и "Кто хочет стать миллионером?".

"На "Первом канале" считают неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя, которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков, причастных к созданию шоу", — заявили на "Первом".

Илья Бер удовлетворен решением отстранить его от работы в программе "Кто хочет стать миллионером?".

"С точки зрения канала это справедливо", — отметил он.

"У меня много интересных работ. Это всего лишь минус один проект для меня", — сказал Бер.

Как сообщалось, Илья Бер обвинил "знатока" телеигры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя в попытке подкупа перед эфиром. Сам Друзь в ответ заявил, что на нечестную игру его якобы пытался спровоцировать Бер.

Источник: РБК

Фото: esp.md