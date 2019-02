﻿ "Крупнейшее гей-сообщество": журналист написал скандальную книгу о Ватикане, Mixnews.lv

В мире |

До 80% населения Ватикана — гомосексуалы, говорится в книге французского журналиста Фредерика Мартеля «Тайны Ватикана: власть, гомосексуальность, лицемерие» (In the Closet of the Vatican. Power, Homosexuality, Hypocrisy). Об этом сообщает телеканал CNN, сотрудники которого ознакомились с копией еще не опубликованной книги.

Мартель приводит оценку числа гомосексуалов в Ватикане со слов итальянского журналиста, который был священником и работал в Ватикане. Как уточняет CNN, источник автора книги покинул католическую церковь после того, как его заметили за просмотром сайта для однополых знакомств.

Телеканал отметил, что в 576-страничной книге Мартель много внимания уделяет ЛГБТ-культуре, но при этом не пытается проверить достоверность информации источников. Автор описывает Ватикан как «одно из крупнейших гей-сообществ в мире», где под внешним благочестием скрываются «50 оттенков геев».

В своей книге Мартель связывает гомосексуальность с сексуальными домогательствами в католической церкви, отмечает CNN.

Как пишет Guardian, автор книги при этом не связывает гомосексуальность священников с сексуальным насилием над детьми. Но, по мнению Мартеля, эта ориентация способствует скрытности в вопросах секса среди католических священников, которые практикуют целибат — обет безбрачия.

«Тайны Ватикана» опубликуют 21 февраля в 20 странах мира на восьми языках. В описании книги говорится о том, что она «разоблачает гниль в сердце Ватикана и Римско-католической церкви».

Мартель писал книгу в течение четырех лет и провел интервью с 1500 источниками, в том числе с 41 кардиналом, 52 епископами и 45 нынешними и бывшими папскими нунциями.

В католической церкви гомосексуальные отношения считаются грехом. В декабре 2018 года папа Римский Франциск заявил, что обеспокоен «серьезной проблемой гомосексуальности».

Источник: RTVI

Фото: Pxhere.com