﻿ НАТО организует курсы английского языка для украинских военных, Mixnews.lv

НАТО организует курсы английского языка для украинских военных (3)
В мире | 15 февраля 2019 года, 12:10
Агенство по обеспечению и закупкам НАТО опубликовало заказ на организацию курсов обучения английскому языку украинских военных. Отмечается, что обучать украинцев потребуется на военных базах в Киеве и Одессе.
"Необходимо обеспечить преподавание английского языка в течение двух лет с возможностью продления курса до трёх лет. Большинство военнослужащих будут проходить обучение в Киеве", — говорится в документе.
В контракте поясняется, что потребность в данных курсах возникла в силу реализации проектов трастового фонда НАТО по реформированию систем логистики и стандартизации Вооружённых сил Украины.
Источник: L!FE
Фото: ru.wikipedia.org
А чего не латышского))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Дас ист гросс перемога каструлек:))
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Skaidrs, ka Ukraina ir NATO tuvàkais sabiedrotais, kam ir karadarbìbas pieredze ar Krieviju.
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