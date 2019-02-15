﻿ НАТО организует курсы английского языка для украинских военных, Mixnews.lv

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НАТО организует курсы английского языка для украинских военных (3)

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В мире | 15 февраля 2019 года, 12:10

Агенство по обеспечению и закупкам НАТО опубликовало заказ на организацию курсов обучения английскому языку украинских военных. Отмечается, что обучать украинцев потребуется на военных базах в Киеве и Одессе.

"Необходимо обеспечить преподавание английского языка в течение двух лет с возможностью продления курса до трёх лет. Большинство военнослужащих будут проходить обучение в Киеве", — говорится в документе.

В контракте поясняется, что потребность в данных курсах возникла в силу реализации проектов трастового фонда НАТО по реформированию систем логистики и стандартизации Вооружённых сил Украины.

Источник: L!FE

Фото: ru.wikipedia.org

Комментарии 3
Якобсон43 минуты назад
А чего не латышского))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
1
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re32 минуты назад
Дас ист гросс перемога каструлек:))
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Patriot1 час назад
Skaidrs, ka Ukraina ir NATO tuvàkais sabiedrotais, kam ir karadarbìbas pieredze ar Krieviju.
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