﻿ Итальянец стал отцом в 93 года, Mixnews.lv

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Житель южноитальянского городка Орта Нова (провинция Бари) стал отцом в почтенном 93-летнем возрасте.

Роды состоялись в роддоме "Татарелла", медперсонал которого не сразу признал в пожилом мужчине "молодого" отца. Его супруга, уроженка Марокко, с которой он сочетался браком 4 года назад, вдовое его моложе, ей 42 года.

Как сообщает La Repubblica, мать и малыш чувствуют себя прекрасно и уже находятся дома. Соседи новоиспеченных родителей называют появление ребенка "настоящим чудом".

Источник: RG.ru

Фото: Pixabay.com