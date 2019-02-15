﻿ Итальянец стал отцом в 93 года, Mixnews.lv

Итальянец стал отцом в 93 года (1)
В мире | 15 февраля 2019 года, 13:21
Житель южноитальянского городка Орта Нова (провинция Бари) стал отцом в почтенном 93-летнем возрасте.
Роды состоялись в роддоме "Татарелла", медперсонал которого не сразу признал в пожилом мужчине "молодого" отца. Его супруга, уроженка Марокко, с которой он сочетался браком 4 года назад, вдовое его моложе, ей 42 года.
Как сообщает La Repubblica, мать и малыш чувствуют себя прекрасно и уже находятся дома. Соседи новоиспеченных родителей называют появление ребенка "настоящим чудом".
Источник: RG.ru
Фото: Pixabay.com
Орта Нове надо сказать спасибо соседу за то , что тот ,,помог,, ему стать ,,отцом,, .
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