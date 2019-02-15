﻿ В одной из пещер Британии нашли "ворота в ад", Mixnews.lv

В одной из пещер Британии нашли "ворота в ад" (2)

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В мире | 15 февраля 2019 года, 15:47

В Британии в пещерах Кресвелл Крэгс были обнаружены сотни «следов ведьм», высеченных на камне, и «ворота в ад», сообщает Sky News.

Отметины на стенах пещер обнаружили энтузиасты из группы Subterranea Britannica Эд Уотерс и Хейли Кларк. Гуляя по пещерам, исследователи натолкнулись на «следы ведьм». По их словам, потолки и стены пещер были испещрены защитными знаками и надписями.

Ранее считалось, что эти метки — обычные граффити, но теперь эксперты полагают, что они были предназначены для того, чтобы удерживать злых духов в преисподней.

Причем предполагается, что одна коллекция меток, вырезанных вокруг метрового круглого отверстия в одной из пещер, предупреждала о входе в «подземный мир».

Местные жители считали, что из этой дыры выходили злые духи, которые приносили с собой неурожаи, болезни или смерть, а защитные знаки были призваны предотвратить население от бед.

Отмечается, что подобные следы на стенах — не редкость для этих мест. Зачастую подобные отметины находили в старых церквях и жилых домах, часто возле окон, дверных проемов и каминов. Однако впервые в Британии было обнаружено такое большое количество и разнообразие отметин.

Источник: Газета.ru

Фото: Royal Observatory Greenwich

Комментарии 2
!1 час назад
Так вот откуда Тереза Мей и другие боитанские ведьмы . Засуньте их обратно в пещеру ада
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Нить5 минут назад
Там королям-англосаксам делают обрезание.
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