﻿ В одной из пещер Британии нашли "ворота в ад", Mixnews.lv

В мире |

В Британии в пещерах Кресвелл Крэгс были обнаружены сотни «следов ведьм», высеченных на камне, и «ворота в ад», сообщает Sky News.

Отметины на стенах пещер обнаружили энтузиасты из группы Subterranea Britannica Эд Уотерс и Хейли Кларк. Гуляя по пещерам, исследователи натолкнулись на «следы ведьм». По их словам, потолки и стены пещер были испещрены защитными знаками и надписями.

Ранее считалось, что эти метки — обычные граффити, но теперь эксперты полагают, что они были предназначены для того, чтобы удерживать злых духов в преисподней.

Причем предполагается, что одна коллекция меток, вырезанных вокруг метрового круглого отверстия в одной из пещер, предупреждала о входе в «подземный мир».

Местные жители считали, что из этой дыры выходили злые духи, которые приносили с собой неурожаи, болезни или смерть, а защитные знаки были призваны предотвратить население от бед.

Отмечается, что подобные следы на стенах — не редкость для этих мест. Зачастую подобные отметины находили в старых церквях и жилых домах, часто возле окон, дверных проемов и каминов. Однако впервые в Британии было обнаружено такое большое количество и разнообразие отметин.

Источник: Газета.ru

Фото: Royal Observatory Greenwich