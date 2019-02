﻿ Бывшие сотрудники Facebook рассказали о слежке за пользователями, Mixnews.lv

В мире |

Facebook ведет списки людей, которые, по мнению службы безопасности, представляют угрозу для сотрудников или подразделений компании, и следит за их местонахождением и перемещениями. Об этом CNBC рассказали бывшие сотрудники службы безопасности соцсети.

Если угрозы пользователей сочтут достоверными, то людей вносят в список BOLO (Be On The Lookout). Чтобы отследить их местоположение, компания использует данные о местонахождении смартфонов, полученные через приложение, или ориентируется на IP-адрес, если пользователь заходит в веб-версию Facebook.

Некоторые пользователи попадают в список после того, как пишут электронные письма с угрозами или крадут оборудование компании, другие могут оказаться в BOLO, написав оскорбления в адрес главы Facebook Марка Цукерберга. По словам одного из работников, нет четких критериев для внесения пользователей в список, решения часто принимаются индивидуально.

Представитель Facebook возразил, что критерии отбора в список более строгие: «Бывшие сотрудники добавляются только при очень определенных обстоятельствах, после проверки юридическими и кадровыми органами, включая угрозы насилия или преследования».

Другие сервисы также отслеживают угрозы, однако, как сообщает CNBC, они не имеют доступа к местоположению людей в реальном времени.

Источник: RUSBASE

Фото: Pexels.com