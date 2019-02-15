﻿ Трамп вводит в США режим чрезвычайного положения, Mixnews.lv

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Президент США Дональд Трамп собирается ввести режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой, передает «Интерфакс».

Уточняется, что введение режима ЧП позволит Трампу увеличить ассигнования на строительство заграждений на границе с Мексикой. В настоящее время в проекте бюджета, который рассматривается в конгрессе, на эти цели выделено только 1,375 млрд долларов вместо запрошенных президентом 5,7 млрд.

Напомним, о том, что администрация США подготовила проект заявления президента Дональда Трампа о введении режима чрезвычайного положения вдоль южной границы с Мексикой и выделении 7 млрд долларов на строительство стены на границе двух стран, стало известно в конце января 2019 года.

Источник: ПОЛИТ.РУ