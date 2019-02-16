﻿ Британский министр обороны: Россия - угроза, но мы хотим диалога и мира, Mixnews.lv

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Выступая на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что Россия остается угрозой безопасности для стран НАТО, однако Западу не нужна конфронтация с Москвой, и в этом смысле Лондон открыт к диалогу, пишет Русская служба BBC.

"НАТО сейчас имеет большее значение, чем когда-либо, потому что наш старый противник снова в игре, - сказал министр. - 30 лет спустя после падения Берлинской стены и через пять лет после незаконной аннексии Крыма Россия остается угрозой нашей безопасности"

Россия, продолжил Уильямсон, несмотря на все ее возражения, явно нарушила договор РСМД и втягивает Запад в гонку вооружения, в которой он не заинтересован и начинать которую он не хочет.

"Кремль переносит свои сражения в серую зону, действуя без правил с помощью шпионажа, военных, политических, кибер, экономических и даже криминальных инструментов, чтобы подорвать позиции своих конкурентов", - продолжил Уильямсон.

"Как нация, которая дорожит такими ценностями как демократия, толерантность и справедливость, мы не должны быть запуганы", - заявил министр.

Он добавил, что Британия остается открытой другому типу отношений, где варианты диалога остаются на столе.

"Жизненно важно постоянно работать над тем, что избежать эскалации и предупредить риск ошибки", - сказал министр обороны Великобритании.

Фото: commons.wikimedia.org