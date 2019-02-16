﻿ Землевладельцы подали в суд на Трампа из-за его планов построить стену, Mixnews.lv

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Некоммерческая организация по защите прав потребителей Public Citizen подала в суд на главу Белого дома Дональда Трампа.

Организация выступила от имени землевладельцев штата Техас, которые не хотят, чтобы на их участках воздвигли "стену Трампа". Иск составили после того, как президент объявил о введении в стране чрезвычайного положения.

Напомним, как ранее писал Mixnews, обратил внимание на разрастающийся кризис на границе с Мексикой и отметил, что необходимо срочно выделить средства на возведение стены.

Источник: L!FE

Фото: Pixabay.com