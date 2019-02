﻿ Электронная сигарета вызвала пожар на борту самолета в США, Mixnews.lv

В мире |

Электронная сигарета едва не спровоцировала серьёзный пожар на борту самолёта, выполнявшего рейс из Нью-Йорка в Хьюстон. Курительное устройство загорелось во время посадки пассажиров прямо на багажной полке. Об этом сообщает The Sun.

Один из пассажиров, сидевший неподалёку, заметил, что багаж его соседа на полке загорелся. Он молниеносно достал свой мобильный телефон, чтобы снять происходящее на камеру, и подождал, пока кто-то обратит внимание персонала на возгорание.

После этого в дело вмешалась бортпроводник, она взяла огнетушитель, попросила убрать в сторону всё, что не горит и представляет ценность, после чего ликвидировала возгорание. Все пассажиры покинули борт и отправились к месту назначения на другом самолёте.

По словам представителя авиакомпании, пламя возникло из-за перегрева электронной сигареты, которое могло произойти из-за слишком продолжительной зарядки устройства.

Fire just broke out on a Delta flight. I was sitting a few rows back but another person was sitting closer and caught video of the flames! Apparently a vape pen exploded and caught a bag on fire. @nowthisnews pic.twitter.com/DYdlfvTM0g