﻿ "Настойчиво гладил ягодицы": посла Ватикана обвиняют в домогательствах, Mixnews.lv

В мире |

Во Франции начато расследование в отношении посла Ватикана, которого обвиняют в том, что он приставал к чиновнику в мэрии Парижа, передает Reuters.

Нунций Святого престола во Франции 74-летний архиепископ Луиджи Вентура, который занимает эту должность в Париже в течение последнего десятилетия, подозревается в том, что он касался ягодиц сотрудника мэрии мужского пола во время новогоднего выступления мэра Анн Идальго.

«Вентура настойчиво гладил ягодицы молодого человека во время церемонии. Он несколько раз положил руки на ягодицы», – сказал представитель мэрии.

Отмечается, что в отношении Вентуры ведется предварительное расследование.

Напомним, как ранее писал Mixnews, французский журналист Фредерик Мартель написал книгу «Тайны Ватикана: власть, гомосексуальность, лицемерие» (In the Closet of the Vatican. Power, Homosexuality, Hypocrisy), в которой говорится о том, что до 80% населения Ватикана — гомосексуалы.

Источник: Новый мир

Фото: Canva.com