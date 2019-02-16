﻿ Шнуров написал стих о конфликте Друзя и Бера, Mixnews.lv

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Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил в своем Instagram стихотворение конфликту, который произошел между главредом программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильей Бером и магистром передачи "Что? Где? Когда?" Александром Друзем.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Бер обвинил Друзя в попытке подкупа на шоу "Кто хочет стать миллионером?", заявив, что перед съемками программы Друзь попросил дать ему ответы на вопросы.

В свою очередь, магистр "Что? Где? Когда?" утверждает, что ситуация была полностью противоположной. По его словам, Бер предложил ему сделку, чтобы получить часть выигрыша.

"Первый канал" отстранил обоих участников конфликта от участия в программах на неопределенный срок.