﻿ Шнуров написал стих о конфликте Друзя и Бера, Mixnews.lv

Шнуров написал стих о конфликте Друзя и Бера (3)

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В мире | 16 февраля 2019 года, 10:25

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил в своем Instagram стихотворение конфликту, который произошел между главредом программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильей Бером и магистром передачи "Что? Где? Когда?" Александром Друзем.

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Напомним, как ранее писал Mixnews, Бер обвинил Друзя в попытке подкупа на шоу "Кто хочет стать миллионером?", заявив, что перед съемками программы Друзь попросил дать ему ответы на вопросы.

В свою очередь, магистр "Что? Где? Когда?" утверждает, что ситуация была полностью противоположной. По его словам, Бер предложил ему сделку, чтобы получить часть выигрыша.

"Первый канал" отстранил обоих участников конфликта от участия в программах на неопределенный срок.

Комментарии 3
Саня1 час назад
латвия занимает лидирующую строчку в коррупции в ЕС, и самая нищая в ней, а тебе Россия покоя не даёт, ну забудь ты, ну не в СССР же ты живёшь
2
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Ликбез кремлеботу41 минуту назад
Рейтинг коррупции
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Черногория-64
Болгария-71
Сербия-77



Россия-135 :)))
1
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Patriot1 час назад
Krievu pasaulè ir pienemtas korupcijas shèmas, kràpsanàs un uzpirksana. Pat tàdàs intelektuàlàs spèlès kà sì.
8
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