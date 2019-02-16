﻿ Украина получит от США почти 700 млн долларов финансовой помощи, Mixnews.lv

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Украина получит от США финансовую помощь в размере 700 млн долларов. Средства выделены в рамках одобренного конгрессом пакета законодательных актов, который подписал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

«Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом пакет законодательных актов, который существенно увеличивает помощь Украине на этот год — почти до 700 млн долларов», — говорится в сообщении.

Подписанный пакет включает «Закон об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год». Согласно этому закону, смета помощи утверждена в объеме 445,7 млн.

«Большая часть дополнительных средств будет направлена на увеличение до 115 млн долларов расходов для предоставления военно-технической поддержки Украины по программе «Международное военное финансирование». Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году с учетом 250 млн долларов, ранее выделенных Пентагоном на указанные цели, составляет почти 695,7 млн долларов», — говорится в сообщении.

Источник: РБК