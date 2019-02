﻿ Уволенный американец убил пятерых сослуживцев, Mixnews.lv

В мире |

Пять человек погибли, не менее шести получили ранения в результате стрельбы, которую уволенный мужчина устроил на складе в городе Аврора (Орора), штат Иллинойс. Нападавший был убит.

Стрелок - 45-летний амеркианец Гэри Мартин - 15 лет проработал в компании Henry Pratt по производству клапанов для водопроводных труб, сообщила начальник полиции Авроры Кристен Зиман. В пятницу он был уволен, передает Reuters.

Мартин был вооружен пистолетом Smith & Wesson, но в полиции пока не знают, было ли оружие при нем изначально, или мужчина специально сходил за ним. Один из очевидцев узнал в стрелявшем своего коллегу. По его словам, оружие было снабжено лазерным прицелом, передает CNN.

По данным источников в правоохранительных органах, Мартина вызвали в комнату для собраний и объявили о его увольнении. В ответ он открыл огонь по своим руководителям, а затем переключился на коллег-рабочих.

По словам выжившего очевидца, проработавшего на заводе 40 лет, во время стрельбы в здании находились около 30 человек. Пятеро офицеров полиции были подстрелены в первые же пять минут после своего прибытия. Также был госпитализирован один рабочий. Жизням пострадавших ничего не угрожает.

У стрелка было криминальное прошлое. В 1995 году Мартин был осужден за нападение при отягчающих обстоятельствах в Миссисипи.

