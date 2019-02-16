﻿ Литва празднует День восстановления независимости, Mixnews.lv

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16 февраля Литва празднует 101-ю годовщину со Дня восстановления Независимости.

16 февраля 1918 года в Вильнюсе, на заседании Литовского Совета под руководством Йонаса Басанавичюса было единогласно провозглашено восстановление независимости Литвы как самостоятельного демократического государства. Она была признана 23 марта 1918 года кайзером Вильгельмом, однако лишь в ноябре, после поражения Германии в Первой мировой войне, было сформировано первое литовское правительство.

Зарождение Литовского государства произошло еще в начале XIII века, а первые упоминания о названии "Литва", достигают 1009 года.

Акт о независимости Литвы от 16 февраля 1918 года был юридической основой существования независимой Литвы в период с 1918 до 1940 года, когда она была оккупирована СССР, и после 1990 года, когда Литва первой из советских республик провозгласила о своем выходе из его состава.

В 1991 году она стала членом ОБСЕ и ООН, в 1993-м вступила в Совет Европы, в 2002-м - в НАТО, а в 2004 году стала членом Евросоюза.

Lietuva svin Valsts atjaunošanas dienu https://t.co/LT4jvELyUu — LSM ziņu portāls (@lsmlv) 16 февраля 2019 г.

Фото: Pixabay.com