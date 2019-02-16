﻿ Литва празднует День восстановления независимости, Mixnews.lv

Литва празднует День восстановления независимости (9)
16 февраля Литва празднует 101-ю годовщину со Дня восстановления Независимости.
16 февраля 1918 года в Вильнюсе, на заседании Литовского Совета под руководством Йонаса Басанавичюса было единогласно провозглашено восстановление независимости Литвы как самостоятельного демократического государства. Она была признана 23 марта 1918 года кайзером Вильгельмом, однако лишь в ноябре, после поражения Германии в Первой мировой войне, было сформировано первое литовское правительство.
Зарождение Литовского государства произошло еще в начале XIII века, а первые упоминания о названии "Литва", достигают 1009 года.
Акт о независимости Литвы от 16 февраля 1918 года был юридической основой существования независимой Литвы в период с 1918 до 1940 года, когда она была оккупирована СССР, и после 1990 года, когда Литва первой из советских республик провозгласила о своем выходе из его состава.
В 1991 году она стала членом ОБСЕ и ООН, в 1993-м вступила в Совет Европы, в 2002-м - в НАТО, а в 2004 году стала членом Евросоюза.
Lietuva svin Valsts atjaunošanas dienu https://t.co/LT4jvELyUu— LSM ziņu portāls (@lsmlv) 16 февраля 2019 г.
Фото: Pixabay.com
Плохо не относятся. Просто презирают это племя никчемных свиней.
Вдумайтесь: День независимости хлева.
ОТ КОГО? От СССР?
Правда, поняли свинорылые, что обосрались с названием, переименовали в хуй знает во что, в просто День свинарника.